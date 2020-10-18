Erol Bulut: "Göztepe ve Trabzonspor'a kayıp vermeyelim"

Teknik direktör Erol Bulut, Göztepe karşılaşması öncesi oyuncularına, "En kritik deplasmanlardan birine çıkacağız. Sonrasında oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesi mutlaka kazanılması gereken bir mücadele" dedi.

Erol Bulut: 'Göztepe ve Trabzonspor'a kayıp vermeyelim'
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18 Ekim 2020 09:24
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.

Kendilerini zor bir 90 dakikanın beklediğine vurgu yapan Bulut'un, "En kritik deplasmanlardan birine çıkacağız. Ardından oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesi mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. Milli maç aralarından sonraki karşılaşmalar öncesi tüm futbolcular konsantrasyon kaybı yaşar. Ancak hafta içinde yaptığımız çalışmalarda bunun üstesinden nasıl geleceğimize çalıştık. 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu yüksek tutarak, maçı kazanan taraf olacağımıza inanıyorum" dedi.

DEPLASMANDA HİÇ KAYBI YOK

Bu arada deneyimli çalıştırıcı, teknik direktör olarak Süper Lig'de bugüne kadar Göztepe'ye konuk olduğu üç karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Bulut, Yeni Malatyaspor'un başındayken 7 Mayıs 2018'de rakibiyle 0-0 berabere kaldı, 12 Ağustos 2018'de de 3-1 galip geldi. Son olarak Bulut, geçen sezon Alanyaspor'un hocasıyken de Sarı-Kırmızılılar'la 27 Haziran 2020'de 3-3 berabere kaldı. Yani Bulut, bu akşamki rakibine karşı deplasmanda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

 



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