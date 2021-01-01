"Eric Gordon, takımlardan büyük ilgi görüyor" iddiası

Houston Rockets guardı Eric Gordon'ın, son takas tarihinden önce "büyük ilgi gördüğü" bildirildi.



Rockets'ın bu sezon James Harden'ı takasladıktan sonra kadrosunu yeniden düzenlemesi bekleniyor. Sonuç olarak, ekipteki birçok "eski" parçanın, son takas tarihinden önce işlem görmeye müsait olduğu biliniyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, bu isimler arasında özellikle Gordon, ligde 'büyük ilgi görüyor'.



Rockets'ın Harden döneminde elde ettiği başarının büyük bir parçası olan Gordon, her mesafeden şut atabilme yeteneği ile alanı açan oyunculardan biriydi.



Bu sezon veteran oyuncu, maç başına %43.7 isabetle 17.8 sayı, 2.7 asist ve 2.2 ribaunt ortalamaları yakalıyor.



