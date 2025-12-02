02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Engelleri birlikte aşan milli para halterciler yeni başarılar peşinde

Düzce'de aynı lisede eğitim gören milli sporcular Elif Nur Babur ve Sude Naz Özen, birbirlerine verdikleri destekle ulaştıkları Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da da madalya kovalayacak.

calendar 02 Aralık 2025 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Engelleri birlikte aşan milli para halterciler yeni başarılar peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Düzce'de yaşayan milli para halterciler Elif Nur Babur ve Sude Naz Özen, birbirlerine verdikleri destekle engelleri aşarak kazandıkları Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa'da başarı için çalışıyor.

Düzce Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi doğuştan bedensel engelli 15 yaşındaki Elif Nur Babur ile 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sude Naz Özen, antrenörleri Mesut Yılmaz'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce haltere başladı.

Birbirlerine her anlamda destek olan iki sporcu, azimli ve özverili çalışmalarının karşılığını Türkiye şampiyonu olarak aldı.


Başarılarıyla Para Halter Genç Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporcular, Gürcistan'nın ev sahipliğinde 6-11 Mart 2026'da düzenlenecek Avrupa Para Güç Kaldırma Şampiyonası'nda (Word Parapowerlifting) kendi kilo ve yaş gruplarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada madalya hedefleyen milli sporcular, çalışmalarını antrenör Mesut Yılmaz gözetiminde sürdürüyor.

- Elif Nur Babur: "Spora başladım, kendime sosyal çevre edindim"

Elif Nur Babur, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır haltere devam ettiğini söyledi.

Sporla tanıştıktan sonra kendisine yeni hedefler belirlediğini belirten Elif Nur, "Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Sonrasında da paralimpik oyunları var, onun hazırlıklarını da sürdürüyorum. Bu, Avrupa Şampiyonası'nda elde edeceğimiz derecelere bakılarak olacak. Milli formayı terletmek gururlu hissettiriyor. Çok heyecan duyuyoruz. Orada İstiklal Marşı'mızı okutturup, bayrağımızı dalgalandırmak hedefindeyiz." diye konuştu.

Elif Nur, spora başlamadan önce asosyal yaşam sürdüğünü dile getirerek, "Evden okula, okuldan eve hayatım vardı. Spora başladım, kendime sosyal çevre edindim. Diğer engelli arkadaşlarıma da eve kapanmamalarını, kendilerine uygun spor dalı bulmalarını öneriyorum. Sosyalleşmeleri çok önemli. Spor bu anlamda çok güzel bir aktivite." ifadelerini kullandı.

Sude Naz Özen de 3 yıldır devam ettiği halterde çeşitli başarılar elde ettiğinden bahsetti.

Yeni başarılar hedeflediğini belirten Sude Naz, "Şimdi hedefim Avrupa'da derece yapıp olimpiyatlara katılmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Antrenör Mesut Yılmaz ise iki sporcunun gayretlerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Avrupa Şampiyonası'nda her ikisinden de dereceler bekliyorum. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yönde. Özel olan birçok sporcuyla çalışma fırsatım oldu. İlk geldiklerinde konuşmaya bile çekiniyorlar ama sporla oluşan ortamla onlar da hayatlarına yeni hedef koyuyor." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.