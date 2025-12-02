Endrick, Lyon'a gidiyor!

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun bu sezon şans vermediği Endrick, İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.



Fransa'dan Lyon, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Lyon, genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Endrick'in, Lyon'a transferinin bu ay içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor.



Real Madrid'de bu sezon bir maçta süre bulan Endrick, sadece 11 dakika sahada kaldı.



