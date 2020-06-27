Emre Belözoğlu giriyor, Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor.
Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor.
Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı.
Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.
Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor.
Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı.
Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.