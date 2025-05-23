Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son yıllarda olduğu gibi yine bayramdan önceki haftada yapılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

Hayatını kaybeden emeklilerin hak sahiplerine yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşlarından aldıkları hisseye göre hesaplanacak. Örneğin, %12.5 oranında maaş alan bir yetim çocuk 500 TL, %50 hisse sahibi bir hak sahibi ise 2.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Bu düzenleme, emekli maaşlarının paylaşım oranlarına göre ödeme yapılmasına olanak tanıyacak.

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