Haber Tarihi: 23 Mayıs 2025 14:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 14:05

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemelerinde son durum, Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Peki, emekliye 4.000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son yıllarda olduğu gibi yine bayramdan önceki haftada yapılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Hayatını kaybeden emeklilerin hak sahiplerine yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşlarından aldıkları hisseye göre hesaplanacak. Örneğin, %12.5 oranında maaş alan bir yetim çocuk 500 TL, %50 hisse sahibi bir hak sahibi ise 2.000 TL bayram ikramiyesi alacak. Bu düzenleme, emekli maaşlarının paylaşım oranlarına göre ödeme yapılmasına olanak tanıyacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

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