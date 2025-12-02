01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

El Bilal Toure, kendi kaderini kendi çizecek

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş formasıyla 3 kez ağları havalandıran El Bilal Toure, 12 gol daha atarsa sözleşmesindeki özel madde devreye girecek. Beşiktaş 15 milyon euro yatırıp 24 yaşındaki oyuncunun tapusuna sahip olacak.

calendar 02 Aralık 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure, kendi kaderini kendi çizecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden El Bilal Toure, son haftalardaki yükselişiyle birlikte gözleri üzerine çevirdi.

Ligde 10. maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3. kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu gollerin 2'sini son 4 haftada kaydeden Malili futbolcu, diğer gol sevincini ise 3. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı. El Bilal Toure'nin ligde 2 de asisti bulunuyor.

OTOMATİK OLARAK OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

Toure, Atalanta'dan 15 milyon Euro opsiyonla kiralık olarak dahil olmuştu. Son maçlarda santrforda oynamaya başlayan ve ritmini de artıran Malili futbolcunun formunu sürdürmesi halinde sezon sonunda otomatik olarak opsiyonu devreye girebilir. Toure'nin sözleşmesinde "Resmi karşılaşmalarda 15 gol atarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunuyor. Sezonun kalan bölümünde 12 gol daha attığı takdirde Beşiktaş parayı yatırıp kontratını alabilecek. Siyah beyazlı takımda mutlu olan ve yeniden düzenli olarak oynayıp kendini bulmaya başlayan genç futbolcu, atacağı gollerle kaderini kendisi tayin edecek. 


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.