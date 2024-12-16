Haber Tarihi: 16 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 12:19

Ek ders ücreti 2025: 1 Ocak ek ders ödenir mi, ne kadar?

Öğretmen ek ders ücreti 2024 ne kadar, kaç TL oldu? 1 Ocak ek ders ödenir mi, ne kadar?

Ek ders ücreti 2025: 1 Ocak ek ders ödenir mi, ne kadar?
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Memur maaşlarındaki artışın ardından, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri de gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte, kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olmuştu. Ocak ayında bu ödemelerin zamlı olarak yapılması bekleniyor. Peki, öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar?  
  Gündüz Öğretimi Yarı yıl, Gece ve Cumartesi- Pazar
  140 gösterge rakamı* Maaş katsayısı (0,760871) 150 gösterge rakamı* Maaş katsayısı 0,760871)
Lisans mezunu Brüt: 106,52 TL
Net: 90,54  TL (Yüzde 15 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
Net: 85,21 TL (Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)		 Brüt: 114,13 TL
Net: 97,01 TL (Yüzde 15 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
Net: 91,30 TL (Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
DYK kurslarında görevli öğretmenler Brüt: 213,04 TL (Yüzde 100 artırımlı ödenir)
Net: 181,08 TL (Yüzde 15 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
Net: 170,43 TL (Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)		 Brüt: 228,26  TL  (Yüzde 100 artırımlı ödenir)
Net: 194,02 TL (Yüzde 15 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
Net: 182,60 TL (Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi uygulanmıştır)
     
Yüksek lisanslı öğretmen Brüt: 113,97 TL (Yüzde 7 artırımlı ödenir) Brüt: 122,11 TL (Yüzde 7 artırımlı ödenir)
Doktoralı öğretmen Brüt: 85,65 TL (Yüzde 20 artırımlı ödenir) Brüt: 91,76 TL (Yüzde 20 artırımlı ödenir)
Not: Hesaplamada binde 759 oranındaki damga vergisi dikkate alınmamıştır.
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılı temmuz ayında kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 60.12 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretini yüzde 25 artış yaparak saatlik 75.15 TL'ye çıkarmıştı. 2024 yılında öğretmenlerin ek ders ücreti resmi olarak açıklanmadı. Ocak ayı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretinin 77,05, kadrolu öğretmenlerin ise 89,69 TL olması bekleniyor.

1 OCAK EK DERS ÖDENİR Mİ?

1 Ocak Pazartesi günü öğretmenlere ek ders ücreti ödenmiyor. Resmi tatil olsa da 1 Ocak tarihinin milli ve mahalli bir bayram olmadığından dolayı, derse girmeyen öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaz. Üç günlük yılbaşı tatili gelir kaybına neden olmadığı için ek ders ücreti yatırılmıyor.
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