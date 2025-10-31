EGM ÖGG sınav sonuçları 2025: 117. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG 117. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Adaylara sınavlarda 100 soruluk temel eğitim sınavından sorular yöneltildi. Özel güvenlik olabilmek için adayların sınavdan en az 60 puan alması gerekiyor.

Yazılı sınavın ardından uygulamalı sınav 20 Ekim'de tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sınavın cevap anahtarını erişime açarken sonuçların ilan edilmesinin ardından itiraz süreci 10-12 Kasım'da başlayacak. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre117. dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçları 7 Kasım'da erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. EGM takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarının açıklanması 7 Kasım 2025

Sınav sonuçlarına itirazlar 10-12 Kasım 2025

Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanması 13 Kasım 2025

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adaylar başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

EGM ÖGG sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı: 117. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? - 4

Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.