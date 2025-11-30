Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a ret!

Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe, sahasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
DERBİ DAVETİ
Bu maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan, Dursun Özbek'e derbi daveti geldi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.
DURSUN ÖZBEK'TEN RET
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca geri çevirdi. Galatasaray Yönetimi, başkan Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro gidecek.
