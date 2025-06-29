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23:00
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Durgunsu Kano Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de gerçekleşti. Turnuva, kupa törenin yapılmasıyla sona erdi.

calendar 29 Haziran 2025 21:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Durgunsu Kano Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı
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Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendi.

Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada yer alan sporcular, farklı etap ve kategorilerde gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele etti.


15 il, 39 kulüpten 536 sporcunun kupa ve madalya mücadelesi verdiği yarışlarda, kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından takdim edildi.

Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:

- Büyük Erkekler

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

- Büyük Kadınlar

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

3- Uludağ Atletik Spor Kulübü

- Genç Erkekler:

1- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü

2- Haliç Su Sporları Kulübü

3- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

- Genç Kadınlar

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Sarıçam Belediye Spor Kulübü

3- Bozovaspor Kulübü

- Minik Erkekler

1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2- Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

- Minik Kadınlar

1- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

2- Şişecam Spor Kulübü

3- Sinop Mavi Rota Su Sporları Spor Kulübü


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