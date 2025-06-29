Durgunsu Kano Şampiyonası, Eskişehir'de tamamlandı

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Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, yarışların tamamlanmasının ardından kupa töreniyle sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendi.Federasyonun 2025 faaliyet programında yer alan şampiyonada yer alan sporcular, farklı etap ve kategorilerde gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele etti.15 il, 39 kulüpten 536 sporcunun kupa ve madalya mücadelesi verdiği yarışlarda, kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından takdim edildi.Şampiyonada takımlar sıralaması şu şekilde oluştu:1- Şişecam Spor Kulübü2- Haliç Su Sporları Kulübü3- İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü3- Uludağ Atletik Spor Kulübü1- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü2- Haliç Su Sporları Kulübü3- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü1- Şişecam Spor Kulübü2- Sarıçam Belediye Spor Kulübü3- Bozovaspor Kulübü1- Rize Gençlik ve Spor Kulübü2- Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü1- Adana Gençlik ve Spor Kulübü2- Şişecam Spor Kulübü3- Sinop Mavi Rota Su Sporları Spor Kulübü