Dün Masterchef kim elendi, kim kazandı 2023 | Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim kazandı? Masterchef'ten elenen yarışmacı dün akşam oynanan oyunların sonucunda belli oldu. Geçtiğimiz haftanın eleme adayları Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan oldu. Önceki hafta ise, MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş ilk haftadan yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "15 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.MasterChef'te son eleme adayı Tolga oldu.MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.