Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 20:31 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 20:31

Dün Masterchef kim elendi, kim kazandı 2023 | Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?

Dün Masterchef kim elendi, kim kazandı sorusu yanıtını buldu. MasterChef tutkunları, dün yayınlanan yeni bölümde yarışmaya hangi yarışmacının veda ettiğini araştırıyor. Eleme gecesinde duygusal dakikalar yaşandı. 15 Ekim'de yayınlanan yeni bölümde eleme etabı iki ayrı oyundan oluştu. MasterChef'te heyecan kaldığı yerden sürüyor. En son bölümde elenen Eda'dan sonra artan rekabet giderek kızışıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümle bir kişi daha daha hayallerine ve yarışmaya veda etti. Peki MasterChef'te dün kim elendi? MasterChef All Star Ayaz mı, Eda mı gitti? İşte, 15 Ekim'de MasterChef All Star'da hayallerine veda eden isim…

Dün Masterchef kim elendi, kim kazandı 2023 | Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu?
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Masterchef kim elendi, kim kazandı? Masterchef'ten elenen yarışmacı dün akşam oynanan oyunların sonucunda belli oldu. Geçtiğimiz haftanın eleme adayları Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan oldu. Önceki hafta ise, MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş ilk haftadan yarışmaya veda etmişti. Son programda yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında, "15 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef kaptanlık kim aldı, mavi takım kaptanı kim oldu? 
15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.

14 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te son eleme adayı Tolga oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.


MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

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