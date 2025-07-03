Dul ve yetim Temmuz maaş zammı: Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Hisse oranlarına göre dul yetim parası

Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak emekli zamları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre zam oranları netleşirken dul ve yetim maaşından faydalanan hak sahiplerinin de güncel aylık tutarları ortaya çıktı. Geçtiğimiz ocak ayınbda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılmıştı. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar yapıldı, yüzde kaç arttı?

TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Temmuz enflasyon farkı yüzde 10.06 oldu. Buna göre emekli maaş zam oranı yüzde 16.67 yapıldı.

Dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Yeni zamma göre dul ve yetim maaşları;

Yüzde 25 hisse oranında göre dul maaşları 4.425 TL ile 16.277 TL arasında değişecek.

Yüzde 50 hissede ise maaşlar 8.849 TL ile 30.579 TL oldu.

Yüzde 75 hisse oranında 11.303 TL ile 50.807 TL arasında maaşlar değişecek.

Enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaşı ardından dul ve yetim aylığı alanların güncel tutaları şöyle olmuştu:

Eş çalışmıyorsa ve çocuk yoksa 14.469 TL maaşı olan vefat eden kişinin eşi maaşın yüzde 75'i oranında 10.851 TL tutarında dul maaşı alıyordu.

Eşiş çalışanın ise maaşın yüzde 50'lik kısmı bağlanarak 7.234,50 TL ödeme yapılıyord.

Yüzde 25'lik hisse oranına sahip olan bir çocuk da 3.617,25 TL yetim maaşı alıyordu.

Yetim aylığı vefat eden kişinin maaşının yüzde 25'i oranında bağlanır. Vefat edenin 3 ve üstü çocuğu varsa emekli maaşının tamamı üzerinden değerlendirilir.

Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının geride kalan eşine, çocuklarına ve belirli şartlarda anne-babasına bağlanan ölüm aylığıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bu maaşlar, sigortalının emekli maaşına ve hisse oranlarına göre hesaplanır.

Vefat eden sigortalının, 18 yaşını (lise eğitimi devam ediyorsa 20, yükseköğrenimde 25 yaşını) doldurmamış, çalışmayan veya sigortalı olmayan çocuklara yüzde 25 oranında maaş bağlanır. Kız çocukları, evlenmedikleri ve sigortalı çalışmadıkları sürece yaş sınırı olmaksızın yetim maaşı alabilir.