Domenico Tedesco'dan derbi öncesi iki isme uyarı!

Fenerbahçe'de gözler 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrilirken, Samandıra'da kırmızı kart alarmı verildi.



Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, zorlu mücadele öncesi oyuncularına disiplin konusunda ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Takvim'in haberine göre; İtalyan teknik adam, takımın eksik kalma ihtimalinden endişe duyuyor.

Tedesco'nun idmanlarda sık sık oyuncularınısözleriyle motive ettiği aktarıldı.Özellikle agresif oyun yapılarıyla dikkat çeken Jhon Duran ve Oosterwolde ile özel görüşme yapılacağı belirtildi. Tedesco'nun iki oyuncusuna da derbinin atmosferine kapılmamaları ve gereksiz kartlardan uzak durmaları konusunda bire bir uyarılarda bulunacağı ifade edildi.Fenerbahçe cephesinde en büyük hedef, derbiyi hem mental hem de fiziksel olarak tam kadro tamamlayarak sahada üstünlük kurmak.Sarı-Lacivertliler'de hazırlıklar yüksek tempoda devam ederken, Tedesco'nun disiplin vurgusu takım içerisinde de karşılık bulmuş durumda.