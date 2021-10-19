Dolmabahçe'de maç sonunda Beşiktaş taraftarından takımına destek

Beşiktaş'ın Sporting ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının sonunda taraftarlar takımlarına destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dolmabahçe'de maç sonunda Beşiktaş taraftarından takımına destek
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19 Ekim 2021 21:56
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Sporting'i konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Sporting'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlı taraftarlar, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla destek verdi.

Sergen Yalçın da sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

Kaleci Ersin Destanoğlu ise takım arkadaşlarını toplayıp tribünlere götürdü ve taraftarı alkışlattı.


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