Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi nereden nereye gidiyor? Ücreti kaç para?

Doğu Ekspresi hakkında tüm bilgiler burada! Son dönemlerde Doğu Ekspresi'ne ilgi bürün oranda arttı. Peki bilet fiyatları açıklandı mı? 24.5 saat süren 1933 km'lik yol için TCDD'de biletler alınabiliyor. Doğu Ekspress, turistler ve gençlerin ilgi odağı olmuş durumda. İşte detaylar...Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahında sefer yapan ve 1933 km'lik yolu 24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan TCDD'ye ait ekspres Doğu Ekspresi oluyor. Türkiye'nin en iyi rotalarından birine giden Doğu Ekspresi'nin yanı sıra Siirt'e giden Kurtalan Ekspresi de deneyimlemenin peşindeyim.Ankara'dan başlayıp Kars'a kadar giden Doğu Ekspres bileti gündeme oturdu. Herkesin merak ettiği Doğu Ekspres bileti fiyatları ve gideceği iller merak ediliyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Foto- Tur düzenleyen çok sayıda grup da, Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmeye başladı.Aldığınız bölüme göre değişiklik gösteren Doğu Ekspres bilet fiyatları 47 TL. TCDD'nin sitesine baktığınız zaman hemen online bilet alabiliyorsunuz.Kars'a artan ilginin sebebini özetleyen Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Kars, tarım ve hayvancılığın yanı sıra turizm cenneti. Özellikle Kars'ta kış turizmi ağırlıkta. Sarıkamış'taki kırsal karın ve pistimizin varlığı farklı bir güzellik. Sarıkamış'ı, Ani Harabeleri'ni, Kars Kalesi'ni anlatmaya çalışıyorduk, başardık diyebiliriz. Kars-Tiflis- Bakü demiryolu projesinin tamamlanması ve tren seferlerinin başlaması artı bir değer kattı. Otellerimizde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Bu yıl daha fazla talep var. Kars'a gelmek isteyenler için Doğu Ekspresi'ne ek vagonlar ilave edildi. İlimize olan talebin en önemli sebebi kış turizmi" diye konuştu.Kars Tren İstasyonu Hareket Memuru Sebahattin Koç, geçen yıla göre yüzde 40'lık artışa dikkat çekerek, "1 olan yataklı vagon sayısı kimi seferlerde 3'e çıkarıldı. 25 Aralık'a kadar çok sınırlı sayıda bilet kaldı. Çok büyük ilgi var. Doğu Ekspresi ucuz olduğu için gençler çok tercih ediyor. 5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Akşam gelip sabah dönenler de iki gün kalan da oluyor. Kimisi istasyonda yatıyor. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gidiyorlar" dediAldığınız bölüme göre değişiklik gösteren Doğu Ekspres bilet fiyatları 47 TL. TCDD'nin sitesine baktığınız zaman hemen online bilet alabiliyorsunuz.Yatak Kuşet FiyatlarıYATAKLI VAGON FİYATLARI (YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)TRENLER TAMAnkara-Kars (Ekspres) 1 Yatak DOĞU EKSPRESİ 95,00Ankara-Kars (Ekspres) 2 Yatak 80,00Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak GÜNEY EKSPRESİ 87,75