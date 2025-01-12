Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 10:18

DiziWatch Neden Kapandı?

Türkiye'nin popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan DiziWatch, sürpriz bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı.

DiziWatch Neden Kapandı?
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Kullanıcılar, sitenin kapanma haberini platformun sosyal medya hesaplarından yapılan kısa bir açıklama ile öğrendi. Ancak, açıklamanın yetersizliği ve detay verilmemesi, çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.

DiziWatch Neden Kapandı?

DiziWatch'un kapanmasındaki en büyük nedenin telif hakları ihlalleri olduğu iddia ediliyor. Platform, popüler yerli ve yabancı dizileri ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyordu. Bu durum, özellikle yabancı yapımcılar ve yerli medya kuruluşlarının dikkatini çekmiş, hukuki süreçlerin başlatılmasına yol açmış olabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
DiziWatch
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