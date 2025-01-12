Kullanıcılar, sitenin kapanma haberini platformun sosyal medya hesaplarından yapılan kısa bir açıklama ile öğrendi. Ancak, açıklamanın yetersizliği ve detay verilmemesi, çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.



DiziWatch Neden Kapandı?



DiziWatch'un kapanmasındaki en büyük nedenin telif hakları ihlalleri olduğu iddia ediliyor. Platform, popüler yerli ve yabancı dizileri ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyordu. Bu durum, özellikle yabancı yapımcılar ve yerli medya kuruluşlarının dikkatini çekmiş, hukuki süreçlerin başlatılmasına yol açmış olabilir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: