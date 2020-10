Dimitris Pelkas: 'Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyüğü'

Fenerbahçe'nin PAOK'tan transferi olan Yunan futbolcu Dimitri Pelkas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"EROL BULUT İLE KONUŞTUM"



Transferi hakkında konuşan Dimitris Pelkas, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum süre boyunca hedeflerimize ulaşmak için en iyisni yapmak ve takıma yardım etmek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Erol Bulut ile konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca ve çok iyi bir insan. Umarım ben de en hızlı şekilde adapte olurum. Çok fazla yeni transfer katıldı buraya. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalarız ve maç maç, adım adım iyileşiriz." açıklamasını yaptı.



"GARRY VE THIAM İLE OYNADIM"



Sarı-lacivertli takımdaki bazı isimleri daha önceden tanıdığını söyleyen Pelkas "Futbol izlemeyi seviyorum. Fenerbahçe'de Türkiye'nin en büyük kulübü ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Takip ettim, maçları izledim. Daha önce Garry Rodrigues ile oynamıştım. Mame Thiam'la da beraber oynamıştım. Çok iyi oyuncular var, Perotti'yi de tanıyorum." dedi.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"



Sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa ulaştırmak istediğini söyleyen 26 yaşındaki isim "Umarım hep birlikte iyi bir kimya olulştururuz. İdmanlarda ve maçlarda daha iyi bir takım olmak adına bu uyumumuz hızla devam eder. Tabii ki iyi bir takım olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014'ten beri kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergileyip en üstte olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"HER YERDE OYNARIM"



Oynadığı bölge ilgili gelen sorular üzerine Pelkas "Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Futbol bir takım oyunu. Eğer iyi bir takım olmak istiyorsanız, iyi bir oyun ortaya koymak istiyorsanız takımınıza yardımcı olmanız gerekiyor. Takımınızın da size yardım etmesi gerekiyor. Kendi stilimle alakalı çok konuşmak istemiyorum, maçları izledikten sonra bunun kritiğini yapabilirsiniz. 10 numara pozisyonunda oynuyorum ancak takımın ihtiyacı olan her yerde oynamak isteyen birisiyim. Amacım takıma yardım etmek, birinci önceliğim bu. Gol ya da asist fark etmez, kafamda yatan ilk hedef kazanmaktır. Kendimi kıyasladığım ya da benzer özelliklere sahip olduğum bir oyuncu yok. Benim oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilirler." diye konuştu.



"TZAVELLAS VE BAKESETAS'LA KONUŞTUM"



Süper Lig hakkında konuşan Pelkas "Bildiğim kadarıyla Süper Lig oldukça yüksek tempoda oynanan bir lig. Alanyaspor'da top koşturan Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. Zaten onlarla da bir hafta önce birlikteydim. Onların söylemlerine göre burası gerçekten güzel bir lig. Yunanistan Ligi'nden daha iyi bir lig olduğunu söylüyorlar. Rekabet ettiğim oyuncular hakkında bilgim var. Saha içerisinde, antrenmanlarda bir rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız ve daha sıkı çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak her zaman en iyisini sergilemeliyiz. Bu anlamda rekabetin olması bence takım için avantaj." dedi.



"FENERBAHÇE, BENİ ÇOK İSTEDİ"



Transferinin detayları hakkında bilgi veren Pelkas "Fenerbahçe beni çok istedi ve ben de bu anlamda çok mutluyum. Biraz önce söylediğim gibi Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Önceki takımımda 13 yaşından beri oradaydım. Orada doğdum diyebilirim. Hayatımın yarısı orada geçti ve orada bir basamak atladım. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için böyle bir fırsatı kabul ettim. Farklı bir futbol stili görmek için geldim. Ben her zaman daha iyisini vermeye çalışıyorum. Tabii ki takımın menfaati çok önemli, ben de bunun için buradayım." açıklamasını yaptı.



"STOCH İLE KONUŞAMADIM"



PAOK'tan takım arkadaşı Miroslav Stoch ile Fenerbahçe hakkında konuşmadığını söyleyen Yunan futbolcu "Miroslav Stoch takım arkadaşımdı. Ben transferin son gününde geldiğim için onunla konuşma fırsatı bulamadım." dedi.



"TARAFTAR VİDEOLARINI İZLEDİM"



Fenerbahçe ve PAOK taraftarlarını kıyaslan Pelkas "Taraftarlar arasında benzerlikler var. Ben de bir an önce stadyuma gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Herkes zaten Fenerbahçe taraftarının ne kadar güçlü olduğunu bilir. Bir - iki yıl önce de bu atmosferi izlemiştim. Ben de sabırsızlanıyorum taraftarın önünde maça çıkmak için. Şu anda Kovid'den dolayı sorun yaşıyoruz, sıkıntılı bir zamandayız. Gelecek haftadan itibaren belirli sayıda taraftarın geleceğini duydum. Sabırsızlıkla onların önünde oynamayı bekliyorum." şeklinde konuştu.



"DERBİLERİ İYİ BİLİYORUM"



Fenerbahçe'deki baskıya hazır olduğunu söyleyen Pelkas "Evet gayet iyi biliyorum buradaki derbileri. Önceki takımımda da böyle derbilerim olmuştu. Baskıyı da bu anlamda tahmin edebiliyorum. Buna da hazırlıklı olduğumu söyleyebilirim. Buradaki derbilerin tıklım tıklım ve nasıl olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.



"SAMATTA 10 NUMARAYI ALINCA..."



Dimitris Pelkas "Benim açımdan Erol Hoca'nın dilimi bilmesi avantaj. Futbol dili bir. Önemli olan sahada yapmak istediğiniz şeyler ve her şeyi verebilmeniz. Sadece sevdiğim için bu numarayı aldım. Çok fazla opsiyonum yoktu. Favorim 10 numaraydı ancak arkadaşım Samatta bu numarayı aldığı için bana kalan boştaki 14'ü aldım ve onu tercih ettim." diyerek sözlerini noktaladı.