Dimitris Itoudis: 'Az zamanda çok iş yapmalıyız'

THY Euroleague'de sezonun ilk maçına Bayern Münih deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da başantenör Dimitris Itoudis, açıklamalarda bulundu.



Takımın savunmada gelişim gösterdiğinin altını çizen Dimitris Itoudis, birlikte çalışmaya alışkın ve belirli alışkanlıklara sahip zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti. Dimitris Itoudis, "Sakatlıktan dönen bazı isimlerimiz var. Booker idmanlara başladı, Jekiri de ilk lig maçında oynadı. Bjelica'nın dönüşünü bekliyoruz. O da iyi yolda ilerliyor ve takımla idman yapabilecek gibi gözüküyor ama göreceğiz. Zamana ihtiyacımız var ancak daha fazla oyuncuyla çalışabildiğimizi söyleyebilirim ve bu her zaman önemlidir. Bayern'in Andrea Trinchieri ve yardımcılarıyla birlikte yarattığı çok iyi bir sistemi var. Yıllardır harika bir iş çıkarıyorlar. Almanya'da final oynadılar ve EuroLeague Play-off'unda da beşinci maça kadar gittiler. Kadrolarının temelini hemen hemen koruyorlar ve karşımızda birlikte çalışmaya alışkın, belirli alışkanlıklara sahip, gerçek bir takım olacak. Takım kimyaları iyi ve hücumda da iyi bir alan paylaşımına sahipler. İçeride ya da dışarıda, her zaman mücadele ediyorlar ve asla geri adım atmıyorlar. Bu bir açılış maçı olacak ve biz de takım olarak doğru kimliği oluşturmaya, ilişkiler üzerine bir takım inşa etmeye ve sistemimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak özellikle savunma tarafında gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bahçeşehir Koleji ile oynadığımız maçın üçüncü çeyreği, mücadele edebilen bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Zaman ne yazık ki bizim dostumuz değil. Kısıtlı süre içerisinde belirli şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.

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