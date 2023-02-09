Dilara Gönder istifa etti mi? Show TV haber sunucusu Dilara Gönder deprem istifa etti mi?

Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim.



— Dilara Gönder (@dilaragonder) February 9, 2023

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Dilara Gönder resmi Twitter hesabından, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.Dilara Gönder Show TV'den istifa ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili Dilara Gönder şu açıklamayı yaptı:"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."Dilara Gönder (d. 17 Haziran 1983, Herrenberg) Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi."Böyle ölümlü ders mi olur? 99'da yeteri kadar ölüm olmadı mı?" diyen Dilara Gönder bugün yaklaşık yarım saat kadar önce istifasını açıkladı.