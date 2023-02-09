Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 17:46

Dilara Gönder istifa etti mi? Show TV haber sunucusu Dilara Gönder deprem istifa etti mi?

Show Tv ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti! Dilara Gönder neden istifa etti, kimdir, kaç yaşında? Show Tv ana haber sunucusu Dilara Gönder yaptığı son dakika açıklama ile istifa ettiğini açıkladı. Ana haber ekranlarının sevilen ve bilinen simaları arasında yer alan Dilara Gönder istifa haberini sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o ifadeler.

Dilara Gönder istifa etti mi? Show TV haber sunucusu Dilara Gönder deprem istifa etti mi?
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Dilara Gönder resmi Twitter hesabından, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

DİLARA GÖNDER İSTİFA ETTİ Mİ?

Dilara Gönder Show TV'den istifa ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili Dilara Gönder şu açıklamayı yaptı:
"Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim."

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder (d. 17 Haziran 1983, Herrenberg) Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.
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Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

DİLARA GÖNDER NE DEMİŞTİ?

"Böyle ölümlü ders mi olur? 99'da yeteri kadar ölüm olmadı mı?" diyen Dilara Gönder bugün yaklaşık yarım saat kadar önce istifasını açıkladı.


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