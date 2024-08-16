DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları basılı veya mail olarak adaylara bildirilmeyecek. Sınava katılan ön lisans mezunları sonuçları internet üzerinden sorgulayabilecek. DGS sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar sınav puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Tercih maratonu ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile başlayacak. Kılavuzda adayların geçiş yapabilecekleri üniversitelerin kontenjanları, özel ve genel şartları yer alacak. DGS sınavının değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. Peki DGS sınav sonuçları belli oldu mu? İşte, DGS sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

30 Haziran'da düzenlenen sınavların üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçerken sınav sonuçları henüz erişime açılmadı.

DGS sonuçları için ÖSYM'nin belirlediği bir takvim bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl DGS oturumları 16 Temmuz'da yapılırken sonuçlar ise 11 Ağustos'ta ilan edilmşti.

ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının bu yıl en geç 19 Ağustos'a kadar erişime açılması bekleniyor.

DGS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek.

Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilecek. Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru-yanlış cevapları, ön lisans başarı puanı ve 2024 DGS yerleştirme puanları ekranda yer alacak.

Sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra adaylar için tercih takvimi duyurulacak. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 üniversite tercih edebilecek.

Yerleştirme işlemi, adayların 2024-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2024-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2024-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.

Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir