DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? | ÖSYM Sonuç e-Devlet giriş: DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ve puan durumu 2024, son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 2024 DGS sınav sonucu ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranı adaylar tarafından sık sık kontrol ediliyor. DGS sınav sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak son dakika duyurusuna çevrildi. Binlerce adayın katıldığı 2024 DGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ÖSYM.gov.tr'den erişime açılacak. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. DGS, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans mezunlarının örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Her yıl temmuz veya ağustos aylarında gerçekleştirilen sınav, binlerce adaya üniversite kapılarını açma fırsatı sunuyor. ÖSYM'nin belirlediği takvim çerçevesinde, 2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı. Peki, 2024 DGS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 2024 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.DGS 2024 tercihleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin belirleyeceği tarihte başlayacak.Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.