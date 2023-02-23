Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 10:05

Devamsızlık kalktı mı? 12. sınıf devamsızlık kalktı mı? 71 ilde, hangi illerde devamsızlık kalktı?

Devamsızlık kalktı mı 2023? Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından dün akşam Hatay'da 6,4 ve 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası çalışmalar devam ediyor. Deprem nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerin eğitim başlama tarihi 20 Şubat olarak belirlendi. Deprem bölgelerinde ise okulların açılış tarihinin başlangıcı 1 Mart oldu. Peki, 2 dönem 12. sınıf devamsızlık kalktı mı? 71 ilde, hangi illerde devamsızlık kalktı?

Devamsızlık kalktı mı? 12. sınıf devamsızlık kalktı mı? 71 ilde, hangi illerde devamsızlık kalktı?
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Devamsızlık kalktı mı? Okullarda devam zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada okullarda devam zorunluluğuna da değindi. Bilindiği gibi 71 ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat itibarıyla başlamıştı. İşte okullarda devam şartının kaldırıldığı iller...
2023 DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

Devamsızlık şartlarını araştıran öğrenciler, "devamsızlık var mı? " sorusunu araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Devam şartı aramayacağız. Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYAN İLLER

Devam zorunluluğu depremden etkilenen 11 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ ve Adıyaman'daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak. Ancak bu illerde değişiklik olabilir. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamlılık şartı kalktı? 2023 ikinci dönem okullarda devamsızlık kalktı mı?
Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

 
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