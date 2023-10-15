Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 16:05

Dersler saatleri değişti mi? 2023/2024 MEB ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için teneffüs sürelerinde bir düzenleme yaptı. Peki, 2023/24 ders ve teneffüs kaç dakika? İşte yeni süreler...

Dersler saatleri değişti mi? 2023/2024 MEB ders saatleri
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, ilkokul ve ortaokul teneffüs sürelerinde değişiklik yapıldı.

Öğrenciler, genellikle 45 dakika ders ve 10 dakika mola veriyor. Milyonlarca öğrenci, teneffüs zilini dört gözle bekliyor.

Yeni kararın akabinde "teneffüs kaç dakika oldu" merak ediliyor.

İşte yeni teneffüs süresi...

Teneffüsler kaç dakika oldu 2023?

Yönetmelikte bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu, okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacağı belirtildi.

Böylece öğrenciler 1 teneffüsü en az 20 dakika yapacak.


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