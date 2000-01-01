"Derrick Rose'un Lakers'a gitmesi, bu yıl daha muhtemel" iddiası!

Detroit Pistons guardı Derrick Rose'un, bir NBA genel menajerine göre şu anda Los Angeles Lakers'a gitmesi, geçen yıla göre daha muhtemel.



Lakers, Rose'u 2020 son takas tarihinde almak istemiş, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu gerçekleşmemişti.



İsmini vermeyen bir GM, Heavy'den Sean Deveney ile bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı ve Rose için bir anlaşma yapmanın artık Lakers için daha olası olduğunu iddia etti:



"Lakers'ın büyük bir hamle yapmak istediğini sanmıyorum, çünkü kontratı ödenmiş oyuncular piyasasında bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlardı. Ve Derrick orada mutlu olduğu için de, Pistons'ın büyük bir hamle yapmak istediğini düşünmüyorum.



Biliyorsunuz ki Lakers, LA Clippers'ın, Bucks'ın, Nuggets'ın ya da başka bir takımın adının geçtiği böyle bir olaya dahil olmak istemişti. Yani ilgi vardı ama çok ciddi değildi. Şimdi, her şey biraz değişti. Şu anda, iki taraf da anlaşmanın çok daha muhtemel olduğu bir konumda."



Pistons'ın altıncı adamı rolünde olan Rose, 2019-20 sezonunda maç başına 18.1 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti.



