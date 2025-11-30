30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-030'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-014'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-047'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-053'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

calendar 30 Kasım 2025 13:20
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. 

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır'ın görev yapması bekleniyor.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi.



Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

 FENERBAHÇELİ EDERSON, BU SEZON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un, derbide kaleyi devralması bekleniyor.

Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

 İRFAN CAN, BU SEZON 6 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe formasıyla sezon başından beri üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmalarda sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi. İrfan Can, bu sezon toplamda 7 gol yedi.

GALATASARAY KALESİ UĞURCAN'A YAKIN

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 12 gole de engel olamadı.

Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken, 1 kez de topu ağlarında gördü.

GÜNAY, 5 MAÇIN 3'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPADI 

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu sezon toplamda 5 lig maçında görev aldı.

Günay, ligin ilk 4 haftasındaki maçlarda ve son oynanan Gençlerbirliği müsabakasında kaleyi devraldı. Bu 5 maçın üçünde kalesini gole kapatan Günay, diğer 2 mücadelede ise 3 gol yedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
