Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? Geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden sonra TOKİ devreye girmiş ve sel nedeniyle evini kaybeden vatandaşlara yeni evlerini teslim etmişti. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra son dakika ilk bilgilere göre 1710 bina yıkıldı. Peki depremde evi yıkılanlara devlet ev verecek mi, depremde devlet desteği başvurusu nasıl yapılır soruları araştırmalaya başladı. Peki depremde yıkılan evleri devlet karşılıyor mu? Depremde hasar gören evler için nereye başvurulur? İşte tüm ayrıntılar!10 ilde etkili olan deprem felaketinde vatandaşları arama kurtrma çalışmaları sürüyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği felaketin boyutları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Artçı depremler, hasar alan binaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.Depremde yıkılan yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusu da vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Ancak felaketin henüz taze olması ve önceliğin arama kurtarma çalışmalarına verilmiş olması nedeniyle sorunun yanıtı henüz resmi olarak cevaplanmadı.Ancak daha önce meydana gelen depremler sonrası devreye TOKİ girmiş ve yıkılan binaların yerlerine yapılan evleri sahiplerine teslim etmişti.13:51 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta konuştu: Ölü sayısı 8 bin 574'e, yaralı sayısı 49 bin 133'e, yıkılan bina sayısı da 6 bin 44'e çıktı.11:30 Can kaybı sayısı 7 bin 108'e çıktı. Yaralı sayısı 40 bin 910.11:18 SGK açıklamasına göre Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.10:54 Can kaybı sayısı 6 bin 954'e yükseldi. Yaralı sayısıysa 38 bin 224.09:45 Hatay'da bulunan Diken muhabirleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün bölgede görüldüğünü aktardı. Otobüsün arkasındaki konvoyda KGM'ye ait iş makineleri de var.09:33 AFAD, depremde can kaybı sayısının 6 bin 234'e yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı 37 bin 11.07:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ve diğer barolara kayıtlı olup deprem bölgesinde yakınları bulunan avukatların adli süreçlerdeki tüm sürelerinin 6 Şubat'tan itibaren 15 gün uzatıldığını duyurdu.04:02 Elektrik olmayan Hatay'da kurtarma çalışmaları gece karanlığında kısıtlı aydınlatmalarla yapılıyor.