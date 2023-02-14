Haber Tarihi: 14 Şubat 2023 16:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 16:25

Deprem Testi Yapan Kuruluşlar Nerelerdir? Bina deprem testi kim yapar

Depreme dayanıklılık testleri, bağımsız araştırma şirketleri ya da belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Uzman ekibin yaptığı araştırma sonuçlarına göre rapor hazırlanıyor ve belediyeye sunulur. Eğer bina depreme dayanıklı çıkarsa herhangi bir işlem yapılmaz. Bina dayanıklı değilse mühürlenir ve boşaltılır, binada herhangi bir dairenin satışı yapılamaz.

Deprem Testi Yapan Kuruluşlar Nerelerdir? Bina deprem testi kim yapar
Abone Ol
Deprem testi; depreme dayanıklılık testleri, bağımsız araştırma şirketleri ya da belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Uzman ekibin yaptığı araştırma sonuçlarına göre rapor hazırlanıyor ve belediyeye sunulur. Eğer bina depreme dayanıklı çıkarsa herhangi bir işlem yapılmaz. Bina dayanıklı değilse mühürlenir ve boşaltılır, binada herhangi bir dairenin satışı yapılamaz.

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.

EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.


Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

KAROT TESTİ NEDİR?

Karot testi, bina duvarından silindir şeklinde delerek beton örneği alan karot makineleri ile yapılır. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemdir. Betonu analiz ederek ve basınç testlerine tabi tutarak direnç ve kalite konusunda bilgi verir.

KAROT TESTİ NASIL YAPILIR?

Karot testi için özel alanlarından numune alınması gerekiyor. Öncesinde parapet, duvar veya bölmeler başvurulacak ilk alanlardır. Daha sonra perde, kolon ve kiriş döşeme alanlarından örnek alınması gerekebilir.

KAROT TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Karot testi için bulunduğunuz yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile yapılabilir. Bununla birlikte bizzat Belediye'ye başvuru yapabilirsiniz. Diğer bir rapor tamamlama için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bina sağlamlık testi yapan kurumlar ise bu alanda çalışmalar yapan özel şirketler bulunuyor.

SONUÇ

Depremden sonra vatandaşlar, aşağıdaki yolları kullanarak evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilir ve bu şekilde başvurularını yapabilecekler:

ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) üzerinden başvuru yapılabilir.

Doğal afetin meydana geldiği ilin belediye telefonu üzerinden başvuru yapılabilir.

Doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu üzerinden başvuru yapılabilir.

İlçe kaymakamlıkları üzerinden başvuru yapılabilir.

Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası üzerinden başvuru yapılabilir.

E-devlet (e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortası olması zorunludur). E-devlet üzerinden başvurduğunuz hasar tespitin takibini de yapabilirsiniz.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta hedef Adekugbe Türkiye Transferler Beşiktaş'ta hedef Adekugbe
Mehmet Büyükekşi: '5 takımın çekilme talebini onayladık' Spor Toto Süper Lig Mehmet Büyükekşi: "5 takımın çekilme talebini onayladık"
Depremin ardından transfer dönemi ikinci kez uzatılabilir Türkiye Transferler Depremin ardından transfer dönemi ikinci kez uzatılabilir
Trabzonspor, Markovic ile anlaşma sağladı Türkiye Transferler Trabzonspor, Markovic ile anlaşma sağladı
Deprem Testi Yapan Kuruluşlar Nerelerdir? Bina deprem testi kim yapar Gündem Deprem Testi Yapan Kuruluşlar Nerelerdir? Bina deprem testi kim yapar
Binam Depreme Dayanıklı Mı? Binada Kontrol Edilmesi Gereken Yerler Gündem Binam Depreme Dayanıklı Mı? Binada Kontrol Edilmesi Gereken Yerler
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor Trabzonspor Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Deprem Testi Nedir? Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır? Gündem Deprem Testi Nedir? Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır?
Altay'da Tuna Üzümcü formülü Altay Altay'da Tuna Üzümcü formülü
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte TFF'nin yol haritası
2
Fenerbahçe'den genç yeteneğe 5 milyon euro
3
Andre Ayew: "Türkiye için çok üzgünüm"
4
Konyaspor'dan iki transfer
5
Fenerbahçe'de deprem sonrası transfer kararı
6
Sneijder: "Ajax, kulüp kararıyla katılmadı"
7
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor

SON HABERLER

yukarı ok