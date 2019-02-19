Deplasmanda Avrupa'nın en kötüsü; Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı da dikkat çekti. Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.
Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.
Fenerbahçe'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı. Bu takımları ise 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Rayo Vallecano izledi
Toplamda 24 puanı bulunan Fenerbahçe Kadıköy'de ise 17 puan aldı ve rakip filelere 18 gol gönderdi.
DEPLASMAN GOLLERİ
5 Fenerbahçe
6 Amiens
6 Nürnberg
7 Stuttgart
7 Bordeaux
7 Guingamp
7 Rayo Vallecano
7 Cagliari
FENERBAHÇE'NİN DEPLASMANDAKİ 5 GOLÜ
Konyaspor 0-1 Fenerbahçe
Eljif Elmas
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Valbuena, Jailson
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Michael Frey
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Roberto Soldado
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.
Fenerbahçe'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı. Bu takımları ise 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Rayo Vallecano izledi
Toplamda 24 puanı bulunan Fenerbahçe Kadıköy'de ise 17 puan aldı ve rakip filelere 18 gol gönderdi.
DEPLASMAN GOLLERİ
5 Fenerbahçe
6 Amiens
6 Nürnberg
7 Stuttgart
7 Bordeaux
7 Guingamp
7 Rayo Vallecano
7 Cagliari
FENERBAHÇE'NİN DEPLASMANDAKİ 5 GOLÜ
Konyaspor 0-1 Fenerbahçe
Eljif Elmas
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Valbuena, Jailson
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Michael Frey
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Roberto Soldado
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın