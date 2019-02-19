Deplasmanda Avrupa'nın en kötüsü; Fenerbahçe...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı da dikkat çekti. Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.Fenerbahçe'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı. Bu takımları ise 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Rayo Vallecano izlediToplamda 24 puanı bulunan Fenerbahçe Kadıköy'de ise 17 puan aldı ve rakip filelere 18 gol gönderdi.5 Fenerbahçe6 Amiens6 Nürnberg7 Stuttgart7 Bordeaux7 Guingamp7 Rayo Vallecano7 CagliariKonyaspor 0-1 FenerbahçeGalatasaray 2-2 FenerbahçeTrabzonspor 2-1 FenerbahçeBursaspor 1-1 Fenerbahçe