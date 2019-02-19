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Deplasmanda Avrupa'nın en kötüsü; Fenerbahçe...

Dış sahada 5 gol atabilen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

Kaynak: Sporx.com
Deplasmanda Avrupa'nın en kötüsü; Fenerbahçe...
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19 Şubat 2019 10:24
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı da dikkat çekti. Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.

Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.

Fenerbahçe'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı. Bu takımları ise 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Rayo Vallecano izledi

Toplamda 24 puanı bulunan Fenerbahçe Kadıköy'de ise 17 puan aldı ve rakip filelere 18 gol gönderdi.

DEPLASMAN GOLLERİ

5 Fenerbahçe
6 Amiens
6 Nürnberg
7 Stuttgart
7 Bordeaux
7 Guingamp
7 Rayo Vallecano
7 Cagliari

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMANDAKİ 5 GOLÜ

Konyaspor 0-1 Fenerbahçe
Eljif Elmas

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Valbuena, Jailson

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Michael Frey

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Roberto Soldado



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