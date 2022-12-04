X

Deniz Undav'dan Galatasaray mesajı!

Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-Kırmızılı kulübe haber yolladı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Deniz Undav'dan Galatasaray mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2022 09:57
Galatasaray'da transfer taarruzu başladı. Sarı-Kırmızılılar özellikle bu hafta gündemdeki oyuncular için resmi temaslarda bulunacak. Sarı Kırmızılılar, devre arasında yapacağı kritik hamlelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-Kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi.

Cim Bom'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız.

Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ