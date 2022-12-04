Deniz Undav'dan Galatasaray mesajı!

Galatasaray'da transfer taarruzu başladı. Sarı-Kırmızılılar özellikle bu hafta gündemdeki oyuncular için resmi temaslarda bulunacak. Sarı Kırmızılılar, devre arasında yapacağı kritik hamlelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine Sarı-Kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi.Cim Bom'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için rahatsız.Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi.