"DeMar DeRozan, San Antonio'da mutsuz" iddiası!

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, Ben Standig ve Mike Vorkunov'un The Athletic'teki bir makalesine göre, San Antonio'da mutsuz olduğu iddia edildi. Rapora göre DeRozan, Detroit'te koç Dwane Casey ile güçlerini birleştirmekle ilgilenebilir. Spurs yıldızı, 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunundan vazgeçerse, bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu haline gelebilir.



Spurs, DeRozan iyi bir sezon geçirmesine rağmen 23 yıldır ilk kez playoffları kaçırmıştı. Compton'lı oyuncu, bu sezon Spurs ile oynadığı 68 maçta ortalama 22.0 sayı, 5.6 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları elde etmişti.



The Athletic'teki makale, Pistons koçu Casey ile bu ölü sezonda sınırsız serbest oyuncu olacak olan Toronto Raptors guardı Fred VanVleet arasındaki bağlantıyı şu şekilde anlattı:



"DeMar DeRozan San Antonio'yu sevmiyor ve orada olmak istemiyor. Bu adamlar ayrılırsa, Dwane Casey ile Detroit'e giderler. Eski koçla olan bu ilişkileri çok güçlü. Fred VanVleet için bir para durumu söz konusu ve Toronto'daki vergiler de oldukça zorlayıcı. VanVleet Pistons'da, takımdaki statüsünü 1-2 numaralı adam olarak yükseltiyor olacak."



