Sağ bek takviyesi çalışmaları kapsamında bir süre önce görüşmelere başlanan DeAndre Yedlin konusunda flaş gelişmeler yaşandı.



Newcastle United'dan ayrılmaya hazırlanan ABD'li oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi. Görüşmeleri yürüten Erdal Torunoğulları'nın hem 27 yaşındaki futbolcu hem de kulübüyle el sıkıştığı kaydedildi.



Sağ kanatta da görev yapan Yedlin için İngiliz basını da benzer iddialarda bulundu. Ada basını "Yedlin, Newcastle'nin sezon planlamasına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin transferini bitirmek üzere" ifadelerini kullandı.



DeAndre Yedlin, Newcastle'da 116 maçta 3 gol, 10 asist üretti.



