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Davis, Cousins ile tekrar takım arkadaşı olmak istiyor

Anthony Davis, önceki sezon takım arkadaşı olan DeMarcus Cousins'ın bu yaz serbest kaldığında, tekrar New Orleans Pelicans ile anlaşmasını umduğunu söyledi.

Anthony Davis, önceki sezon takım arkadaşı olan DeMarcus Cousins'ın bu yaz serbest kaldığında, tekrar New Orleans Pelicans ile anlaşmasını umduğunu söyledi.

AD, bu yaz Golden State Warriors ile anlaşmış olan Boogie hakkında "Gelecek yıl serbest oyuncu olacak. Umarım, tekrar bağlantı kurabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu olayı zorlaştırabilecek durumun ise, Cousins ve Pelicans'ın genel menajeri Dell Demps'in düzeltilmeye ihtiyacı olan bir ilişkisi olduğu ve Cousins'ın ayrılmasından bu yana konuşmamaları olduğu söyleniyor.

Cousins, bir ifadesinde "Dell'le sorum şu, neden serbest oyuncu döneminin ikinci gününde yaptığımız konuşma hakkında medyadan soru almıyor?" şeklinde konuşmuştu.

Cousins önümüzdeki yaz serbest oyuncu olacak ve kariyer ortalamaları ise 21.5 sayı ve 11 ribaund şeklinde.




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Anthony Davis, önceki sezon takım arkadaşı olan DeMarcus Cousins'ın bu yaz serbest kaldığında, tekrar New Orleans Pelicans ile anlaşmasını umduğunu söyledi.
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