Davis, Cousins ile tekrar takım arkadaşı olmak istiyor

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Anthony Davis, önceki sezon takım arkadaşı olan DeMarcus Cousins'ın bu yaz serbest kaldığında, tekrar New Orleans Pelicans ile anlaşmasını umduğunu söyledi.AD, bu yaz Golden State Warriors ile anlaşmış olan Boogie hakkındaifadesini kullandı.Bu olayı zorlaştırabilecek durumun ise, Cousins ve Pelicans'ın genel menajeri Dell Demps'in düzeltilmeye ihtiyacı olan bir ilişkisi olduğu ve Cousins'ın ayrılmasından bu yana konuşmamaları olduğu söyleniyor.Cousins, bir ifadesindeşeklinde konuşmuştu.Cousins önümüzdeki yaz serbest oyuncu olacak ve kariyer ortalamaları ise 21.5 sayı ve 11 ribaund şeklinde.