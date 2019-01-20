David Badia, Fenerbahçe'de kurduğu sistemi anlatacak

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa gelmesi sonrası başlayan değişim, en büyük etkisini altyapıda da göstermişti. Mevcut altyapı ekibinin görevine son verilirken tüm alt yaş kategorileri İspanyol antrenör David Badia'ya emanet edilmişti.Kanarya'nın son yıllarda iyice verimsizleşen altyapısını ayağa kaldırması beklenen Badia, şu an sadece 30 kulübün uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye kurdu. Altyapı konusunda alanında en usta isimlerden biri olarak gösterilen 44 yaşındaki antrenör bu çalışmaları ile Avrupa'da tanınır bir isim haline geldi.Öyle ki, altyapı koordinatörü Badia şubat ayında Belçika'da, mart ayında ise Ukrayna'da federasyonların davetlisi olarak altyapı konusunda sunum verecek. Fenerbahçe kimliği ile davet edilen Badia'nın bu konferanslarda deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacağı öğrenildi.İşte Badia'nın Belçika'da katılacağı seminerin programı: