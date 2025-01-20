Oklahoma City Thunder koçu Mark Daigneault ve yardımcı koçunun 2025 All-Star takımlarından ikisinin koçluğunu üstleneceği bildirildi.



NBA, Thunder başantrenörü Daigneault'un dört All-Star takımından birine koçluk yapacağını duyurdu. İsmi açıklanmayan bir Thunder yardımcı koçunun da dört takımdan birine koçluk yapacağı belirtildi.



Daigneault bu başarı hakkında, "Bir onur. Bu konuda organizasyonda perde arkasında çalışan ve sadece bu sezon değil, önceki sezonlarda da oyuncularla çalışan herkese çok teşekkür ederim. Bu bir yapıydı ve birçok kişinin izleri var. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



NBA bu yıl yeni bir All-Star Maçı formatı deneyecek. Doğu ve Batı Konferansı'nın her biri için iki 12 kişilik kadro ve her biri sekiz oyuncudan oluşan üç kadroya bölünecek. Dördüncü takım, Yükselen Yıldızlar Maçı'nda galip gelen takım olacak.



Diğer iki takım ise, Doğu Konferansı'nda en iyi dereceyi elde eden takımın başantrenörü ve yardımcı antrenörü tarafından çalıştırılacak.



Takımlar, geleneksel All-Star Maçı yerine mini bir turnuva oynayacak.



