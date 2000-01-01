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Curry: "Þikago'ya gitmemin bir mantýðý yok, ama gençler için güzel"

Golden State Warriors süperstarý Stephen Curry, planlanan Chicago bubble'ýna katýlma konusunda konuþtu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarý Stephen Curry, planlanan Chicago bubble'ýna katýlma konusunda konuþtu.

Curry, kendisi için anlamsýz olacaðýný düþündüðü için, Chicago'da planlanan ikinci bubble'ýnda oynayýp oynamayacaðýndan emin deðil. Ancak yine de, bunun rekabetçi basketbol oynamaya çalýþan genç oyuncular için iyi bir plan olduðuna inanýyor:

"Günün sonunda anlamsýz maçlar oynamak benim için zor olurdu ve bu da oldukça açýk. Ama bu sekiz-dokuz aylýk boþ sürede, son sýradaki sekiz takýmýn genç oyuncularýnýn, ellerinden geldiði kadar basketbol oynamak için iyi çaba gösterdiklerini düþünüyorum. Tabii ki önce güvenlik önemli, en önemli þey de bu. Dolayýsýyla, bu sorularý cevaplayabilirlerse, ne olacaðýný göreceðiz."

Warriors, 2019-20 sezonunun Orlando'da yer alan Walt Disney World'deki devamýnda yer almayan sekiz takým arasýndaydý. 2020-21 sezonunun Aralýk ayýna kadar baþlamasý beklenmediðinden ötürü, Warriors ve diðer yedi takýmýn en az dokuz ay boyunca rekabetçi basketbol oynamamasý bekleniyor.

Bundan ötürü, NBA de Chicago'da ikinci bir bubble'ýn oluþturulmasýný önermiþti. Bununla birlikte, Curry'in dediði gibi, bu maçlar kendisi gibi veteran oyuncular için anlamsýz olabilir.


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