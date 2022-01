Curry: "CP3 gibi bir oyuncuyu yüzük tanımlamaz!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, bir şampiyonluk kazanmanın Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'ün NBA tarihindeki yerini belirlemeyeceğini söyledi.



The Athletic'den Anthony Slater ile konuşan Warriors süperstarı, CP3'yi şu şekilde övdü:



"Kariyerinin nasıl biteceğini göreceğiz. Kuşkusuz kendi dönemlerinin en üst düzey yetenekleri olan adamlara ait ayrı bir kategori oluyor. Şansınızın yolunda gitmesi, sakatlıklar ve bunun gibi şeyler oyunun doğasında hep vardır. Ama her ne olursa olsun, CP gibi bir adamı takımınızda her türlü istersiniz.



Kendisi, bulunduğu her takımı rekabetçi yapmış ve olabileceğinden daha iyi hale getirmiş bir oyuncu. Bunu da her zaman kazanmak üzerinden hesaplarsınız. Hedefiniz hep şampiyonluk kazanmaktır.



Lakin kimse onun oyunu etkileme ve en üst düzeyde kazanabilme yeteneğini sorgulamaz. Şampiyonluk onun için muhtemelen güzel olurdu, ama bu onu tanımlamayan bir şey olmayacak.



Charles Barkley, Steve Nash ve Reggie Miller gibi, Hall of Fame sınıfında olup şampiyonluk kazanmamış olan bir sürü oyuncu var. Bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu anlamak gerekiyor."



CP3'nin 14.0 sayı, 10.1 asist ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynadığı sezonda, Suns 31-9'luk derecesi ile Batı Konferansı'nda ilk sırada yer alıyor.