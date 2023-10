Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları, sözleri, resimleri, sloganları | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet 100. yaşına giriyor. Yurdumuzun dört bir yanı bayraklarla donatılmaya başladı. Bu heyecanı sevdikleriyle paylaşmak isteyenler anlamlı, uzun, kısa, Atatürk resimli Cumhuriyet'in 100. yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, en güzel 29 Ekim sözleri ile Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun mesajları haberimizde...Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye'nin her köşesinde coşku ve gurur bir arada! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!29 Ekim 1923'te milletimizin azmi ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. Geleceğe umutla bakıyoruz. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 EkimlerGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.Bayraklı, fotoğraflı, anlamlı, duygulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlar (Atatürkün Cumhuriyet Bayramı sözleri)Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. 