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Çukurova'ya Fenerbahçe'den transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Çukurova'ya Fenerbahçe'den transfer
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19 Ekim 2018 13:07
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki oyun kurucu Pelin Derya Bilgiç'i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Mersin ekibinde, transfer çalışmaları sürüyor.

Çukurova Basketbol, 3 sezondur kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren 24 yaşında ve 1,74 boyundaki Pelin Derya Bilgiç ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
- Sezonun 16. yarışı, 21 Ekim Pazar günü Japonya'da gerçekleştirilecek

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