Covington'dan LeBron James'e ağır ithamlar!

Eski UFC şampiyonu Colby Covington, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i Çin'e "yaltaklanan" ve "köle emeğinden kazanç sağlayan omurgasız biri" olarak nitelendirdi.



Eski ABD Başkanı Danışmanı Steve Bannon'ın "War Room Pandemic" adlı podcast'inde konuk olan Covington, James gibi sporcuların, "baş tacı edilmemesi gereken ikiyüzlüler" olduklarını söyledi:



"Sosyal adalete değer verdiğini iddia ediyor ama 'Özgür Hong Kong' demiyor. Çin'deki toplama kamplarına kapatılan Uygurlar hakkında konuşmuyor. Çin'deki dükkânlarında, bütün ayakkabılarını dolar üzerinden yaptırdığı ve bu sayede Amerika'da üzerinden milyonlarca dolar kâr ettiği kadınlardan hiç bahsetmiyor."



Covington, şampiyonluğu kazandıktan kısa bir süre sonraki Beyaz Saray ziyaretinde UFC kemerini eski ABD başkanı Donald Trump'a götüren, açık sözlü bir muhafazakar olarak biliniyor.



"LeBRON, VERGİDEN KAÇINIYOR!"



James ve diğer NBA oyuncularını pek sevmediği Covington, bunun sebebinin, oyuncuların saha içindeki davranışlarını Black Lives Matter hareketi ve diğer sosyal amaçları zorlamak için kullanmaları olduğunu açıklamıştı:



"İnsanları bir sosyal adalet savaşçısı ve kusursuz bir figür olduğuna inandırmasına izin veremem. LeBron James kusursuz bir figür değil. O adam pisliğin teki. Beş para etmez birisi.



Finanse ettiği o okulu, daha az vergi ödemek için kullanıyor ve sonra da kendini iyi bir adammış gibi göstermek istiyor. İyi bir adam falan değil. Tek umursadığı şey kendi ceplerini doldurmak ve Çin'e boyun eğmek."



