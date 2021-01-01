Clippers'ın gözü Rozier'da, Rubio ve Hill'e de teklif gidebilir!

LA Clippers'ın, Terry Rozier ile 'oldukça ilgilendiği' ve Ricky Rubio ile George Hill'e de teklif götürebileceği iddia edildi.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Charlotte Hornets guardı Rozier, Clippers'ın "yoğun ilgisine" sahipken, Minnesota Timberwolves guardı Rubio ve Oklahoma City Thunder oyuncusu Hill de potansiyel bir takas teklifi konusunda söylentiler içinde yer alıyorlar:



"Charlotte'ta bir yükseliş sezonu geçiren Terry Rozier'a karşı yoğun ilgi durumu devam ediyor. Rubio ve Oklahoma City'den George Hill de söylentiler arasında. Bariz bir sorun da şu: LA, herhangi bir anlaşmayı tatlandırmak için yeteri kadar Draft varlığına sahip değil."



Charlotte, Rozier'in yükseliş yılıyla beraber Gordon Hayward ve LaMelo Ball'un da sağlam performanslarıyla, bu sezon playoff mücadelesinde yer alıyor.



Rozier, maç başına kariyerinin en iyisi olan 20.4 sayı ortalamasıyla oynarken, üç sayılık mesafeden de %43 isabet buluyor.



