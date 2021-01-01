Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Clippers'ın gözü Rozier'da, Rubio ve Hill'e de teklif gidebilir!

LA Clippers'ın, Terry Rozier ile 'oldukça ilgilendiği' ve Ricky Rubio ile George Hill'e de teklif götürebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, Terry Rozier ile 'oldukça ilgilendiği' ve Ricky Rubio ile George Hill'e de teklif götürebileceği iddia edildi.

Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Charlotte Hornets guardı Rozier, Clippers'ın "yoğun ilgisine" sahipken, Minnesota Timberwolves guardı Rubio ve Oklahoma City Thunder oyuncusu Hill de potansiyel bir takas teklifi konusunda söylentiler içinde yer alıyorlar:

"Charlotte'ta bir yükseliş sezonu geçiren Terry Rozier'a karşı yoğun ilgi durumu devam ediyor. Rubio ve Oklahoma City'den George Hill de söylentiler arasında. Bariz bir sorun da şu: LA, herhangi bir anlaşmayı tatlandırmak için yeteri kadar Draft varlığına sahip değil."

Charlotte, Rozier'in yükseliş yılıyla beraber Gordon Hayward ve LaMelo Ball'un da sağlam performanslarıyla, bu sezon playoff mücadelesinde yer alıyor.

Rozier, maç başına kariyerinin en iyisi olan 20.4 sayı ortalamasıyla oynarken, üç sayılık mesafeden de %43 isabet buluyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal