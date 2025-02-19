Clement Turpin kimdir? Hakem Clement Turpin nereli?

Clément Turpin, 16 Mayıs 1982 tarihinde Fransa'nın Oullins şehrinde doğmuş deneyimli bir Fransız futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Turpin, 2012'den itibaren UEFA Elit hakemleri arasında yer almaktadır.



Turpin, uluslararası arenada birçok önemli maçta görev almıştır. 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde düdük çalmış, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da hakemlik yapmıştır. Ayrıca, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı yöneterek kariyerinin zirvelerinden birine ulaşmıştır.



Fransız hakem, Türkiye ile de yakından ilişkilidir. 2024 yılında Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile Hollanda arasında oynanan çeyrek final maçını yönetmiştir.



Daha önce de Türk milli takımı ve kulüp takımlarının maçlarında görev almış, örneğin 2 Eylül 2011 tarihinde Türkiye'nin Kazakistan'ı 2-1 yendiği Avrupa Şampiyonası eleme maçını yönetmiştir.

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