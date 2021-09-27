Chiellini PSG'ye başarının formülünü verdi

Juventus'un deneyimli kaptanı Giorgio Chiellini verdiği röportajda PSG'ye övgü dolu sözler kullandı.



Yeni transferleriyle PSG'nin kusursuz bir takım olma yolunda ilerlediğini belirten Chiellini, "Gerçekten dedikleri gibi PlayStation takımına benziyorlar. Aynı zamanda da yenilmez bir takım görüntüleri var. Saha içinde ve dışında birlik beraberliği yakalayabilirlerse, takım çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyabilirlerse tamamen yenilmez olacaklar" diye konuştu.



PSG savunmasının bel kemiği olan Marquinhos ile ilgili de konuşan Chiellini, "O Roma'dayken karşılıklı oynamıştık. Bir maçta sonradan oyuna girmişti ve sağ bek oynamıştı. Süratliydi ama çok cılızdı. Sonra stoper oynayabilecek kadar güçlü olacağına inanamadım. Diğerlerine kıyasla Marquinhos hakkında konuşmuyoruz ama o mükemmel bir oyuncu" açıklamasını yaptı.



Chiellini ayrıca Sergio Ramos'un hayranı olduğunu belirterek, "Saf bir savunma oyuncusu niteliklerine sahip ayrıca karakteri ile takımına verdiklerine hayranım." sözlerini sarf etti.



