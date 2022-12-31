Chaby Han kimdir, nereli? Ne iş yapıyor

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri influencer Chaby Han oldu. Ülkemizin sevilen isimlerinden olan Chaby Han'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır.Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.Chaby Han, nişanlısı Gülce Elibol ile evlendi.