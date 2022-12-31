Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:46

Chaby Han kimdir, nereli? Ne iş yapıyor

Chaby Han, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Chaby Han hayatı

Chaby Han kimdir, nereli? Ne iş yapıyor
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri influencer Chaby Han oldu. Ülkemizin sevilen isimlerinden olan Chaby Han'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
CHABY HAN KİMDİR?


Chaby Han, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gemiştir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" yarışmasında ünlenmiştir. Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almıştır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında Türkiye'ye yerleşmiştir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterini oynadı. Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor.

Chaby Han, nişanlısı Gülce Elibol ile evlendi.
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