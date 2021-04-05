Çaykur Rizespor Loic Remy gelişmesi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor Loic Remy gelişmesi
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05 Nisan 2021 15:02
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Son maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer 35 puanla 13. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde sağlık sorunları bulunan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Milan Skoda, İzmir kafilesinde yer almadı. Rize temsilcisinde, Fransız golcü Remy kafileye dahil edildi.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.



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