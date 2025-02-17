Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı Canlı İzle (Şifresiz)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu dev karşılaşmayı reklamsız, kesintisiz ve HD kalitede izlemek için tek yasal yol Digitürk'e abone olmak. bein Sports, Süper Lig maçlarının tek resmi yayıncısıdır. Aşağıdaki linke tıklayarak Digitürk aboneliği başlatabilir ve maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. Maça dair son dakika gelişmeleri için okumaya devam edin.

Eğer maçı radyodan dinlemek isterseniz, TRT Radyo 1 frekansından canlı anlatımı takip edebilirsiniz. TRT Radyo 1'in bazı büyük illerdeki frekansları:

İstanbul: 95.6

Ankara: 93.3

İzmir: 94.7

Bursa: 87.9

Adana: 105.1

Diğer frekans bilgilerine ulaşmak için TRT Radyo Frekansları bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Bu önemli karşılaşmayı yönetecek hakem Zorbay Küçük olarak belirlendi. VAR hakemi olarak ise Alman hakem Johann Pfeifer görev yapacak.

Namağlup lider Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek zirvede yer alıyor. 60 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 27 puanla 11. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VE CEZALILAR



Galatasaray'da 4 oyuncu sakatlık nedeniyle Rizespor karşısında forma giyemeyecek. İsmail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Ancak, cezaları sona eren 4 oyuncu takıma geri dönüyor. Adana Demirspor maçında cezalı olan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçında sahada olacaklar. Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor ve kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER SAHADA MI?



Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 yeni oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde forma giyebilecek. Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Arda Ünyay ve Mario Lemina Rizespor maçında görev bekleyecek.

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİK SERİSİ



Galatasaray, Süper Lig'de son 23 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinden sonra ligde mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GOL YÜKÜNCÜSÜ GALATASARAY



Galatasaray, son 31 resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. En son gol atamadığı maç 2024 Haziran ayında oynanan Young Boys karşılaşmasıydı. Bu süreçte ligde 53 gol atan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 gol kaydetti.

SAVUNMA DUVARI ÖRÜLDÜ



Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçtır kalesini gole kapattı. Bu sezon ilk kez üst üste 3 lig maçında gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu seriyi Rizespor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

AVRUPA HEZİMETİ SONRASI RİZE DEPLASMANI



UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, moral bozukluğuyla Rize deplasmanına çıkıyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Rize'den 3 puanla dönerek hem moral bulmak hem de Fenerbahçe derbisi öncesinde puan avantajını korumak istiyor.

İKİ TAKIM 46. KEZ KARŞILAŞIYOR



Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 45 maçta Galatasaray 31, Rizespor 7 galibiyet elde etti, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 111 golüne karşılık, Rizespor 46 gol kaydetti.

RİZE'DEKİ REKABET



İki takım Rize'de 23. kez Süper Lig maçında karşılaşacak. Rize'deki maçlarda Galatasaray 14, Rizespor 5 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Galatasaray'ın 47 golüne, Rizespor 26 golle yanıt verdi.

SON 5 MAÇ GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ



Süper Lig'deki son 5 maçı Galatasaray kazandı. Bu maçlarda toplam 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü.

FARKLI SKORLAR



Galatasaray'ın Rizespor karşısında ligdeki en farklı galibiyetleri 5-0 (1987-1988 ve bu sezon ilk yarı). Rizespor'un en farklı galibiyeti ise 2-0. 2001-2002 sezonunda Rize'deki 6-3'lük Galatasaray galibiyeti, iki takım arasındaki en gollü maç olarak tarihe geçti. Galatasaray, 45 maçın 42'sinde gol attı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı canlı izle: Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, yasadışı yayın platformlarına yönelmemeli. Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu gibi platformlardan kaçak izlemek illegaldir. Bu tür yayınlar yerine, maçın bein Sports kanalından şifreli ve yasal olarak izlenmesi gerekmektedir. Maçın ilk 11'leri ve detayları belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...