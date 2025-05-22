ÇAYKUR kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2025 | Çay TV Canlı: ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025

ÇAYKUR'un 2025 yılı için gerçekleştireceği işçi alımı, özellikle bölge halkı için büyük bir önem taşıyor. İstihdam olanağı sunan bu alım, aynı zamanda ÇAYKUR'un üretim gücüne de katkı sağlayacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025'in açıklanacağı ve ÇAYKUR kuraları ne zaman çekilecek 2025 bilgisinin duyurulacağı tarihe çevrilmişti. Nihayet beklenen açıklama geldi ve ÇAYKUR işçi alımı 2025 kura çekiminin canlı olarak Çay TV üzerinden yayınlanacağı müjdesi verildi.

ÇAYKUR işçi alımı 2025 kura çekimi, yapılan resmi açıklamaya göre 22 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi. Kura çekimi saat 09:00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda başladı. Şeffaflık ilkesi gereği, ÇAYKUR işçi alımı 2025 kura çekimi Çay TV canlı yayın aracılığıyla tüm Türkiye tarafından takip edilebildi. Adaylar, bu sayede kura çekim sürecini anlık olarak izleme fırsatı buldu. ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025 için heyecan doruktayken, kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÇAYKUR işçi alımı 2025 kura çekimi, Çay TV canlı yayın üzerinden naklen yayınlandı. Bu sayede, kura çekimine katılamayan veya farklı şehirlerde bulunan adaylar, Çay TV aracılığıyla süreci canlı olarak takip edebildi. Çay TV'nin yanı sıra, bazı haber platformları ve sosyal medya kanalları da ÇAYKUR kura çekimi anlarını canlı olarak yayınladı. Bu durum, ÇAYKUR işçi alımı 2025 sürecinin ne kadar şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Çay TV canlı yayını sayesinde, adaylar ve kamuoyu, ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025 öncesinde kura heyecanına ortak oldu.

ÇAYKUR işçi alımı 2025 kura çekiminin tamamlanmasının ardından, en çok merak edilen soru ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025'in ne zaman açıklanacağı oldu. Yapılan açıklamalara göre, kura sonuçlarının çekilişin yapıldığı 22 Mayıs 2025 öğleden sonra veya en geç 23 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile çeşitli platformlar üzerinden sorgulayabilecekler. ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025'e ulaşmak için adayların takip etmesi gereken bazı önemli platformlar bulunmaktadır.

ÇAYKUR işçi alımı 2025 sonuçları ve nihai listesi açıklandığında, adaylar aşağıdaki platformlar üzerinden bilgilere ulaşabilecekler:

ÇAYKUR'un resmi internet sitesi: ÇAYKUR Resmi Web Sitesi üzerinden duyurular bölümünü takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025 burada yayınlanacaktır.



e-Devlet Kapısı: Adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaparak ÇAYKUR işçi alımı 2025 sonuçlarını sorgulayabilirler. e-Devlet, resmi ve güvenilir bir kaynak olduğu için tercih edilebilir.



Alo 170 iletişim hattı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Alo 170 hattını arayarak da ÇAYKUR işçi alımı 2025 sonuçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.



İŞKUR'un resmi internet sitesi: İŞKUR E-Şube üzerinden de ÇAYKUR işçi alımı 2025 sonuçlarına erişim sağlanabilecektir. Başvuru sürecinde kullanılan İŞKUR platformu, sonuçların açıklanmasıyla birlikte güncellenecektir.



Adayların, ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025 açıklandığında bu platformları düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

ÇAYKUR'un 2025 yılında gerçekleştireceği 1500 işçi alımı, mevsimlik işçi statüsünde olacak. Alınacak işçiler, ÇAYKUR'un çeşitli fabrikalarında ve işletmelerinde görevlendirilecekler. Başvuru süreci, 9 Mayıs 2025 ile 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak yapılmıştı. Bu alıma yaklaşık 37.000 kişinin başvurduğu belirtildi. ÇAYKUR işçi alımı 2025 için başvuran adaylar arasında yapılacak kura çekimi ile asıl ve yedek adaylar belirlendi. ÇAYKUR işçi alımı listesi 2025, kura sonuçlarına göre oluşturulacak.