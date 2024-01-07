Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 18:49 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 18:49

Canlı maç izle bein Sports 1, Galatasaray Konyaspor maçı izle

Galatasaray Konyaspor şifresiz yayın izle | Galatasaray Konyaspor maçı kaçak olarak Netspor, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Konyaspor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray Konyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçı canlı izleme detayları

Canlı maç izle bein Sports 1, Galatasaray Konyaspor maçı izle
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Galatasaray Konyaspor beIN Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Ligde çıktığı 17 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 83 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 22 lig maçından 18'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 51, konuk takım ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.

Galatasaray Konyaspor maçı VAR hakemleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Galatasaray Konyaspor maçı öncesi form durumları

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Konya'da iki önemli isim yok

Konyaspor'un iki önemli futbolcusu Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekmişti. Oyuncuların bu tavırları sonrası Konyaspor yönetimi, iki ismi de Galatasaray maçı kadrosuna almadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor
Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira.


Sahasında 25 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

 

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