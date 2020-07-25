Canlı İçerik Akışı: Sporx Twitter

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25 Temmuz 2020 20:33
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20:33
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20:31
Başakşehir'de Hasan Ali ve Clichy açıklaması
20:31
Sergen Yalçın: "Maçtan sonra konuşacağım"
20:20
Göksel Gümüşdağ: "Fenerbahçe istedi"
20:20
Göksel Gümüşdağ: "Sevilla, İrfan Can'ı istiyor"
20:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
20:01
Kayserispor - Trabzonspor: İlk 11'ler
19:58
Önder Özen: "Türkiye'deki bir numaralı orta saha oyuncusu Emre"
19:49
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:31
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
19:29
Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu EXOMECHA büyük ilgi topladı
19:19
Ghost of Tsushima, Sony'nin en iyi çıkış yapan PS4 oyunu oldu
18:54
Burak Yılmaz: "Trabzonspor'a çok üzüldüm"
18:33
Burak Yılmaz: "Gökhan ve Caner, inşallah gitmez!"
18:30
Burak Yılmaz: "İnşallah Arda'nın Galatasaray'a transferi olur"
18:19
Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması
17:50
Mario Lemina veda etti ve dönüş sinyali verdi
17:42
TFF Tahkim Kurulu, Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı
17:05
Sabonis, "önemli" bir ayak sakatlığı sonrası, bubble'ı terk etti
16:59
PSG'li Mbappe'nin sakatlığı ciddi
16:52
Brown: "Takım olarak, kondisyonumuz düşündüğümüz kadar iyi değil"
16:51
Galatasaray divan kurulunda Falcao eleştirisi; "Tam bir skandal!"
16:45
Yusuf Günay: "Kovid-19 gelirleri sıfıra indirdi"
16:42
"LeBron, Jason Kidd'in gitmesini istemiyor" iddiası!
16:40
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a eleştiri
16:35
Hawks, Brandon Ingram'ı takas edebilir mi?
16:26
Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı: "Borcumuz 19 milyon lira"
16:23
"NBA oyuncuları, ulusal marş sırasında diz çökmeyi planlıyorlar!" iddiası
16:19
Pepe, Porto ile kontrat uzatıyor
16:12
Worthy'nin tartışmalı argümanı: "Curry, Harden kadar faul alıyor"
16:08
Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu
16:05
Salah: "Premier Lig'i üst üste kazanabiliriz"
16:03
Windhorst: "Bir 'Orlando Four süpertakımı' kurulacağına dair endişeler var!"
15:56
Brescia Başkanı: "Balotelli, takımın kimyasını mahvetti"
15:50
Mourinho: "Son 5 maçın şampiyonu biziz, madalya verebilirsiniz"
15:49
Mariano'nun yeni kulübü açıklandı!
15:46
Donnarumma: "Beşinci sıra için savaşıyoruz"
15:31
Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
15:28
25 Temmuz iddaa tahminleri
15:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Transferde nokta atışı yapacağız"
15:14
Trabzonspor, ulaşım sponsorluğu sözleşmesini yeniledi
15:10
Akhisarspor, final için sahaya çıkacak
15:07
Ege ekipleri TFF 2. Lig için sahaya çıkacak
15:05
Rahmi Vardı: "Hatayspor için en doğru ekibi kuracağız"
15:00
Mert Günok'tan transfer haberlerine yanıt
14:55
Mert Günok: "Şampiyonluklara ambargo koyabiliriz"
14:53
Danilo Barthel: "Fenerbahçe, reddedilemez"
14:43
Gollerle dolu bir kariyer: Burak Yılmaz
14:39
Alexander Berger Halkbank'ta
14:38
"NBA, dışarıda kalan sekiz takım için 'Delete 8'i kuracak" iddiası!
14:37
Samsunsporlu Burak Çalık: "Hedefe ulaşmak için acı çekmeliyiz"
14:29
Şampiyon Başakşehir, kupasını almaya hazırlanıyor
14:23
LaVar: "LaMelo benchten gelemez, Jordan benchten mi geldi?"
14:02
Fenerbahçe, Jamal Lowe için devrede
13:56
Galatasaray'a koronavirüs çelmesi
13:55
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu: Onur Bulut
13:48
Beşiktaşlı Necip Uysal'a talip çıktı
13:44
Perkins: "Bucks bu yıl Finallere çıkmazsa, Giannis ayrılabilir!"
13:43
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13:36
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