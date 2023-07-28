Tv8 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Canım Annem' için final kararı alındı. Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı'nın yönettiği dizinin başrollerinde Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut yer alıyor. Peki, Canım Annem final mi yaptı, bitti mi? Canım Annem sezon finali mi yaptı?Sezon finali yapacağı konuşulan TV8 ekranlarının iddialı günlük dizisi Canım Annem için final kararı verildi. Dizi 350. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolleri Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut'un paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı yönetiyor. İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği Stellar Yapım imzalı dizinin yerine nasıl bir proje geleceği ise merak konusu oldu.TV8 ekranlarında yayınlanan ve yaklaşık 120 bölümde izleyici ile buluşmaya devam eden Canım Annem dizisinin final kararı izleyicileri üzdü. Uzun bir süredir devam eden günlük dizi ciddi bir izleyici kitlesine hitap etse de beklentilerin altında izlenme oranları aldığı için final yaptı. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8 günlük diziler ile yeni sezonda da yoluna devam edecek. Hicran ve Leylifer isimli günlük dizileri yayınlayacak olan TV8 120 bölümü aşan Canım Annem dizisine ise final yaptırdı. Peki Canım Annem dizisi neden bitti final yaptı hemen gerçek nedenlerine bakalım.1- Canım Annem dizisinin Total reyting olarak yaklaşık 1 civarında izlenme oranı vardı. Bir oranındaki reyting yaklaşık 1 milyon izleyici demek ülkemizde. Böylesine ciddi bir izlenme oranı alsa da Canım Annem dizisinin kanala kar bırakmadığı gibi zarar ettirdiği de konuşulmaya başladı. Kısacası reyting oranları yüksek olmayan diziler kanallar için son derece riskli. Bu nedenle Canım Annem dizisinin final yapmasının en büyük nedeni düşük reyting oranlarıdır. canim annem 2. sezon var mi yok mu2- Canım Annem dizisi aynı zamanda son dönemde tekrar etmeye başlayan senaryoları ile de izleyiciyi sıkmaya başladı. Günlük dizilerdeki senaryo yetersizlikleri sık sık izleyiciler tarafından dile getiriliyor. Canım Annem dizisinin senaryosu da son bölümlerde artık sıkıcı hale gelmeye başlayınca dizinin daha ileri gitmeyeceği ve final yapacağı belli oldu. Sonuç olarak Canım Annem dizisi hem oyuncuların yaz ayları boyunca performans göstermesi hem de senaryonun sona doğru gelmesi nedeniyle erken final kararı aldı.Canım Annem Dizisi Yeni 2. Sezon Devam Edecek mi?Sosyal medyada bazı izleyenler çekimlerin Ağustos ayı boyunca aşırı sıcaklar nedeniyle durduğunu ancak Canım Annem dizisinin yeni sezonda da çekimlerine devam edeceğini belirtmişti. Ancak yapımcı firma ile yaptığımız görüşme neticesinde Canım Annem dizisinin devam etmeyeceği yeni sezonda ekranda olmayacağı kesinleşti. Canım Annem dizisi 2. sezon maalesef olmayacak yayınlanmayacak. Hatta Canım Annem dizisindeki bazı oyuncuların dijital platformdaki dizilerle sözleşme imzaladığı bile konuşulmaya başlandı. Daha önce Beni Unutma ve Beni Affet gibi dizilerin oyuncuları da farklı kanallar ve dizilerle görüşmüş daha sonra bu diziler final yapmak zorunda kalmıştı. Günlük dizilerde kendisini gösteren oyuncular vakti zamanı gelince sezon dizilerine veya daha farklı yapımlara yardımcı başrol olarak geçiş yapıyor. canim annem dizisi yen ibolum var mi yok muCanım Annem Dizisi Tekrar Başlar mı?Final kararı alan dizilerin tekrar başlaması kolay kolay mümkün olmuyor. Çünkü final kararı alan diziler düşük izlenme oranına sahip olduğu için kanala zarar ettiriyor. Bu nedenle kanallar zarar etmemek için final kararı alan bizleri tekrar başlatmaz. Ancak gündüz kuşağında boşluk oldukça Canım Annem dizisinin tekrarları ekrana gelebilir. Canım Annem dizisinin final yapması bitmesi sizce doğru mu devam etmesini ister miydiniz yorum ve görüşlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak yazınız.